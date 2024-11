Liberoquotidiano.it - Sinner continua a vincere, Ruune sconfitto in due set: ora in finale c'è Fritz

Jannikvola inalle Atp Finals di Torino. Sul veloce dell'Inalpi Arena, nella seconda semiil fuoriclasse altoatesino, numero 1 del ranking mondiale, ha travolto in due rapidi set il norvegese Casper Ruud, n.7 Atp, con il punteggio di 6-1 6-2, in un'ora e 10 minuti di gioco. Persi tratta della sua secondain carriera alle Atp Finals: lo scorso anno fu battuto nel match per il titolo dal serbo Novak Djokovic, assente in questa edizione. Per il titolo di 'maestro' l'azzurro sfiderà domani, nel remake delladell'Us Open 2024, lo statunitense Taylor, numero 5 del mondo, che nella prima semiaveva eliminato a sorpresa, per 6-3 3-6 7-6(3) e dopo due ore e 24 minuti di partita, il tedesco Alexander Zverev, n.2 Atp e trionfatore due volte in questo torneo, nel 2018 a Londra e nel 2021 proprio a Torino.