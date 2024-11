Bergamonews.it - Sangalli sigla il suo secondo rendiconto di sostenibilità

L’azienda di Mapello, in prima linea nella realizzazione di lavori stradali, produzione di conglomerati bituminosi e calcestruzzi, urbanizzazioni e sviluppo di infrastrutture, ha allegato il documento al fascicolo di bilancio, confermando il proprio impegno nel costruire un futuro responsabile e sostenibile. La presentazione del documento e del suo valore per la crescita efficace e consapevoledi una PMI è stato presentato nel corso del Convegno “– road to sustainability.aziendale: un valore aggiunto per le PMI”” venerdì 15 novembre al Monastero di Astino.Marina Puricelli (docente SDA Bocconi e Direttrice corsi General Management nelle PMI), Manuela Macchi (Associate Partner YourCEO, a division of Yourgroup ) e Stefano Fasani (Open-es Program Manager)Spa hanno presentato nel corso del Convegno “– road to sustainability.