Roma ponteggio senza parapetti e irregolarità amministrative | sequestrato cantiere edile

, 16 novembre 2024- I Carabinieri della CompagniaCassia hanno eseguito un servizio a largo raggio nell’area urbana di Prima Porta – Labaro – Settebagni – Cinquina – Bufalotta, unitamente a personale del Nucleo Cinofili, dell’ASL1, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di Areti, nel corso del quale sono state denunciate 17 persone e sanzionate altre 2 per inottemperanze in materia di lavoro. Identificate in totale 265 persone e eseguite verifiche su 102 veicoli. Segnalate alla Prefettura altre 6 persone trovate in possesso di modica quantità di hashish, per uso personale. Un uomo è stato invece denunciato per detenzione ai fini di spaccio di anfetamina e cocaina.In particolare, un cittadino egiziano di 29 anni, titolare di una frutteria, è stato denunciato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno.