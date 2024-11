Gaeta.it - Rigorose misure di prevenzione emesse ad Ancona contro tre soggetti considerati pericolosi

Facebook WhatsAppTwitter In risposta a recenti eventi di cronaca, il questore di, Cesare Capocasa, ha annunciato oggi nuovedipersonale. Questa iniziativa coinvolge un avviso orale e tre Fogli di Via Obbligatorio, mirati a individui ritenuti socialmente. Tali provvedimenti sono stati adottati al fine di garantire la sicurezza pubblica in un contesto di crescente preoccupazione.Avviso orale a un giovane di Fabriano per spaccio di sostanze stupefacentiLa divisione polizia anticrimine ha emesso un avviso orale a carico di un uomo di 31 anni residente a Fabriano. Questo provvedimento è stato suggerito dai Carabinieri, a seguito della denuncia presentata nei suoi confronti nel mese di ottobre per detenzione ai fini di spaccio di sostanze destinate all’uso illecito.