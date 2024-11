Ilrestodelcarlino.it - Premio Mascagni, vince Salami: "L’innovazione guida il fare impresa"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Trentatré aziende, storie e percorsi di sviluppo diversi. Trentatré imprese, strettamente connesse al territorio emiliano-romagnolo, dove hanno deciso di trattenere le loro radici e il loro business, distinguendosi però per ambizione e innovazione. È la narrazione delle eccellenze di Bologna, Modena e Ferrara che, ogni anno, Confindustria Emilia Area Centro si impegna a raccogliere e a raccontare sulle pagine de il Resto del Carlino, attraverso il, giunto alla tredicesima edizione. Nella cornice dell’Aula Biagi della sede del quotidiano, ieri pomeriggio gli imprenditori si sono riuniti per la premiazione finale: are il riconoscimento, intitolato all’imprenditore Paolo, èSpa, realtà modeneseta dalla terza generazione che produce e commercializza componenti oleodinamici da settant’anni.