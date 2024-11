Ilfattoquotidiano.it - Operaio si ferisce in un cantiere e viene scaricato in un distributore di benzina: è grave

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È caduto in un, si è ferito ed è statoa diversi chilometri di distanza dentro undiinvece di essere accompagnato in pronto soccorso. Ora l’uomo, un53enne di nazionalità egiziana, si trova ricoverato all’ospedale di Udine, dove è stato trasportato in codice rosso per i diversi traumi in vari punti del corpo.La vicenda è avvenuta a Grado, località turistica in provincia di Gorizia, giovedì sera. L’– stando alla ricostruzione – è precipitato da un altezza di 3 metri e, come riportano i siti dei quotidiani del gruppo Nem, è stato poi abbandonato nei pressi deldi.Sarebbe stato lo stesso– residente a Milano e regolare in Italia – a rivolgersi alio per chiedere di essere soccorso. Gli operatori del 118 arrivati sul posto l’hanno trovato ancora cosciente ma con dolori molto forti.