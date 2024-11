Oasport.it - LIVE Sinner-Ruud 3-0, ATP Finals 2024 in DIRETTA: avvio devastante, il n.1 è scatenato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Recupero difensivo del norvegese, che con il diritto lungolinea mette in difficoltà. Rovescio in rete dell’italiano.15-15 Fortunato. Colpisce il nastro e la palla finisce beffardamente nel campo di.15-0 Ace al centro del n.1 al mondo.3-1a rete, largo e lungo il passente di diritto incrociato di.40-0 Servizio esterno e diritto incrociato vincente dello scandinavo.30-0 In rete la risposta di rovescio dell’italiano.15-0sorprendecon l’accelerazione di rovescio inside-out.3-0 Servizio, diritto e smash. Impressionante come sta giocando il n.1 al mondo.dominante.40-15 Dirittodiin uscita dal servizio. Oggi è nella sua miglior versione.Nel girone aveva ‘scherzato’.30-15 Ace al centro.