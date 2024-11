Inter-news.it - Lautaro Martinez ha la doppia vita. Passo lento con l’Inter, sprinter in Argentina – CdS

Leggi su Inter-news.it

diviso a metà. Tra Inter e Nazionalec’è una sostanziale differenza, spiega il Corriere dello Sport. Ci sarà da lavorare in Serie A per ritrovare la condizione. DOPPIO – Un doppio, come se avesse due vite parallele tra Inter e. L’attaccante nerazzurro, dopo l’ultimo gol segnato contro il Paraguay, ha confermato questo doppio intreccio tra il club e la Nazionale, spiega il Corriere dello Sport. Con la maglia dell’Albiceleste,è tra i nomi più storici dell’. Lo stesso calciatore invece, con cinque gol all’attivo in Serie A, si ritrova in basso alla classifica dei marcatori. Solo cinque gol (più tre assist) in undici partite di campionato e qualche prestazione opaca in più. L’allarme scatta se si fa il paragone con lo scorso anno.