Jurassic World Rebirth | Scarlett Johansson nella nuova foto di Empire

Magazine ha svelato ieri unaimmagine esclusiva da, il nuovo capitolo della celebre saga.L’immagine diffusa mostra il nuovo personaggio interpretato nel film da(Black Widow) mentre maneggia uno speciale fucile utile presumibilmente per anestetizzare qualche dinosauro. Sul suo personaggio, il regista Gareth Edwards ha rivelato ad:Sta cercando un senso alla sua vita dopo aver lasciato l’esercito. E questa opportunità si presenta in modo tale che dopo fondamentalmente non dovrebbe mai più lavorare. Ma durante quel viaggio, inizia a mettere in discussione i diritti e gli errori etici di ciò che stanno facendo.In, infatti, lainterpreta Zora Bennett, un’esperta di operazioni segrete incaricata di guidare una squadra in una missione top secret per mettere al sicuro il materiale genetico dei tre dinosauri più grandi del mondo.