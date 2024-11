Infortunio per Barella | le sue condizioni

Leggi su Ilnerazzurro.it

Momenti di ansia ed apprensione in casa Inter per ledi Nicolò: il centrocampista, attualmente impegnato con la nazionale italiana per la Nations League, ha riportato una contusione alla coscia destra, e le suevengono valutate costantemente. Nelle prossime ore si capirà sicuramente di più sulla sua situazione, con il commissario tecnico dell’Italia Luciano Spalletti che potrebbe decidere di risparmiarlo per la partita di domani contro la Francia.Inter, ansia perGià vittima di unmuscolare che lo ha tenuto fuori dai giochi per qualche settimana, destano preoccupazione ledel centrocampista italiano. Come riportato da La Gazzetta dello Sport,ha subito una contusione ai flessori della coscia destra. Non dovrebbe trattarsi di nulla di particolarmente serio, ma sicuramente le suesaranno tenute sotto osservazione.