Giudici contro il governo | Togliere competenze ai giudici dell’immigrazione stravolge il sistema

Roma – Il presidente dell’Associazione nazionale magistrati (Anm), Giuseppe Santalucia, ha duramente criticato l’emendamento al decreto flussi che propone di attribuire alla Corte d’appello la competenza sulla convalida dei trattenimenti, attualmente affidata alle sezioni specializzate in immigrazione dei Tribunali. La presa di posizione è emersa durante la sua relazione al Comitato direttivo centrale dell’Anm, tenutosi nella capitale.Secondo Santalucia, questa modifica rappresenterebbe un “stravolgimento dell’ordine delle” che mette a rischio il buon funzionamento della giustizia, aggravando ulteriormente il già elevato carico di lavoro delle Corti d’appello, impegnate nel raggiungimento degli obiettivi del Pnrr.Un attacco all’organizzazione giudiziariaIl presidente dell’Anm non ha risparmiato critiche all’impatto dell’emendamento, giudicandolo come un atto di sfiducia verso la giurisdizione e i magistrati che operano nelle sezioni specializzate in immigrazione.