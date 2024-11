Oasport.it - Fritz ribalta il pronostico: batte Zverev in 3 set e accede all’atto conclusivo delle ATP Finals

Taylorè il primo finalistaATP2024. 25 anni dopo Andre Agassi, un americano riesce a giocare nello stesso anno la finale degli US Open e quella del torneo dei migliori otto. Nondimeno, erano 18 anni (James Blake, 2006) che un giocatore a stelle e strisce non arrivava all’ultimo atto. Battuto Alexanderper 6-3 3-6 7-6(3), e per il tedesco ci sarà senz’altro il rimpianto di aver mancato quest’obiettivo proprio in una fase nella quale sembrava lui il vero rivale di Jannik Sinner. L’altoatesino o il norvegese Casper Ruud si contenderanno l’altra metà della rete nella sessione serale.Nelle fasi iniziali, al servizio, è quasi implacabile, considerando che la sua prima funziona molto bene., però, non è da meno e nel sesto gioco si arriva alla resa dei conti del parziale.