Formazioni confermate con l’uscita di McGinn in panchina

La Scozia ha trovato difficoltà nella Nations League A con un punto nelle prime quattro partite.Una vittoria casalinga contro la Croazia stasera aiuterà a sollevare il morale e a dare vita alle loro speranze di evitare la retrocessione dalla massima serie, oltre ad aumentare le loro possibilità di un posto in prima fascia per le qualificazioni alla Coppa del Mondo.Quest'ultimo scenario è improbabile, visto che gli uomini di Steve Clarke avranno bisogno di una vittoria con due gol stasera e lunedì in Polonia.La Scozia ha vinto una volta nelle ultime 16 partite.Notizie sulla squadra scozzeseL'attaccante del Middlesbrough Tommy Conway fa il suo primo esordio in nazionale in un XI che include anche Scott McTominay, da cui ci si aspetta che vada avanti.