Energia | una microrete combina eolico solare e moto ondoso

Il progetto MECS (Multi Energy Compensator System) ha come obiettivo generale lo sviluppo di un impianto complesso () in grado di integrare e gestire l’prodotta da più sistemi che sfruttano diverse fonti rinnovabili, quali vento, sole e correnti di marea, ottimizzando costi, efficienza e affidabilità complessive. Lo sfruttamentoto di diverse fonti ha lo scopo principale di ridurre l’effetto dell’aleatorietà e dell’intermittenza tipiche degli impianti per la produzione dida fonti rinnovabili, consentendo di regolarizzare i livelli di produzione dicomplessivi. Il progetto è inserito nell’ambito di un bando a cascata dello Spoke 2, “Clean energy production, storage and saving” del progetto Ecosister, finanziato dall’Unione europea- Next Generation EU, Missione 4 Componente 1 CUP E93C22001100001.