È un’annata con poca resa ma tanto gusto

Sono decine anche quest’anno le aziende che parteciperanno all’Olio Point. Aziende storiche per lo più, spesso tramandate di generazione in generazione, che sono motore di economia locale, presidio del territorio e produttori di un olio buono e sano. Moraiolo, Frantoio, Leccino le principali cultivar del territorio ripolese. Ma come è l’olio novo? Facciamo il punto con l’esperto, il professore universitario Alessandro Parenti, capo panel di Anapoo, l’Associazione nazionale assaggiatori professionisti di olio extra vergine d’oliva, e docente del dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali all’ateneo fiorentino. "La campagna olearia - spiega Parenti - per fortuna quest’anno è stata più ricca rispetto alla precedente, con mediamente molte più olive. La stagione però è stata complicata e tendenzialmente le olive sono risultate più indietro per maturazione.