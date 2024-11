Spettacolo.periodicodaily.com - CAPOLUPO è fuori con TRA I MIEI DISORDINI

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Si intitola “Tra i”, per Diecigocce Records, il primo album da solista del cantautore bolognese, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in vinile a partire da oggi, venerdì 15 novembre.Debutta il Primo Album Solista“Tra i” diè un viaggio emozionale che celebra il caos e la bellezza della vulnerabilità. Il ricavato delle vendite del vinile andrà a sostegno della Fondazione ANT Italia Onlus.In Rete e in Vinile: “Tra i”Il cantautore bolognesepresenta oggi, venerdì 15 novembre, il suo primo album da solista, intitolato “Tra i” (Diecigocce Records), disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato vinile.Questa opera è il risultato di un’intensa introspezione personale, strutturata come un concept album.