Liberoquotidiano.it - Autonomia: Gubitosa (M5S), 'quando legge sarà ricordo avvolgeremo Calderoli nel tricolore'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - “Sepensa di zittire il dissenso politico si rassegni. Tuttavia possiamo promettergli una cosa:l'differenziatasolo il bruttissimodi una riforma mai attuata, noi lo andremo ad avvolgere nel, come ha tentato di fare Donno, in assoluto silenzio, senza dirgli manco una parola, proprio come piace a lui”. Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Michele