Angela Carini torna sul ring Farà l’insegnante nel nuovo centro sportivo di Caivano | Lo sport può salvare tanti ragazzi

Leggi su Open.online

sul. Questa sera, 16 novembre, parteciperà a un incontro della categoria “élite” all’interno deldidedicato a Pino Daniele in occasione della seconda serata del secondo trofeo “Mimmo Brillantino”, riservato a pugili delle categorie junior e schoolboys. È uninizio per la pugile napoletana dopo la sconfitta, con tanto di polemiche, contro la futura campionessa Imane Khelif alle Olimpiadi di Parigi 2024.si era ritirata dopo appena 45 secondi e si era scatenata la bufera sull’algerina ingiustamente accusata di essere un uomo. L’azzurra si era quindi presa un periodo di pausa e da più parti era circolata l’ipotesi di un suo coinvolgimento nelgestito dalle Fiamme Oro, il gruppoa cui appartiene. Con la benedizione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e don Patriciello, da qualche mese insegna ai giovani della periferia: «Lopuòdalla strada», racconta in un’intervista al Mattino.