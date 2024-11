Terzotemponapoli.com - Zielinski: “Per l’Inter ho detto no alla Juventus”

: “PerhonoJuventus”“Mi hanno cercato anche altri top club”Inzaghi” Preparazione durissima”Lunga intervista concessa in Pòlonia al canale Kana? Sportowy da parte del centrocampista della nazionale polacca e del, Piotr. Fra i tanti temi trattati anche la scelta fatta un anno fa di vesitre la maglia nerazzurra, a fronte di tantissime proposte arrivate per lui per lasciare Napoli a parametro zero, e l’ambientamentocorte di Simone Inzaghie che, a sorpresa, non è stato semplice.NO A JUVENTUS E ALTRI TOP CLUB PER– “Su di me c’erano Liverpool, Arsenal, Atletico Madrid, Juventus. Ho ricevuto richieste specifiche da parte del Barcellona. Ma mi piace l’Italia. Quando sono arrivato ??al Napoli, mi sono trovato bene, sarebbe stato difficile per me andare in Inghilterra, per esempio.