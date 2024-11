Lortica.it - Voracità: tutto e subito ! “ Dimmi come mangi, ti dirò chi sei”

Leggi su Lortica.it

are cibo in grande quantità nel più breve tempo possibile è un comportamento alimentare sempre più diffuso.Chia in modo vorace finisce perare di più perché non ha la sensazione della sazietà. Preferisce la sensazione della pienezza gastrica alle stimolazioni sensoriali gustative e olfattive. In una parola: non saare e non prova neppure piacere.Il risultato?Un netto aumento di peso corporeo, una persona voracea di più senza accorgersi dell’errore alimentare, può avere reflusso gastro-esofageo, ernia iatale, gas ed eruttazioni post prandiali, disturbi gastrici e intestinali. Chia vorace è succube di farmaci, anti acidi e altri preparati.Purtroppo un numero di persone di ogni età è sempre più colpito dalla.Allora ragioniamo.are in modo vorace significa avere un comportamento infantile con il cibo.