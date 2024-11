Formiche.net - Vi racconto la svolta liberale di Trump nel solco di Reagan. Parla Montanari (Atr)

Leggi su Formiche.net

Tu chiamala, se vuoi,. Oiana. Il neo eletto presidente degli Stati Uniti, Donald, ha scompaginato i piani e, sul versante di burocrazia, alleggerimento dello stato federale e agenda di riforme, ha deciso di affidarsi a Elon Musk e a Vivek Ramaswamy, ex candidato repubblicano alle presidenziali Usa e co-fondatore di Strive Asset Management. Premessa. Doge sarà un dipartimento esterno, dunque non governativo, che avrà proprio il compito di rendere più efficiente la macchina statale. “Un’iniziativa estremamente positiva, che si muove neldi una fra le priorità del partito repubblicano: la deregulation”. Inizia da qui Lorenzo, vice presidente dell’Americans for Tax Reform, la sua analisi affidata alle colonne di Formiche.net., questa Doge cosa sarà nella sostanza?Una commissione esterna che, nelle intenzioni, dovrà ristrutturare l’intero apparato burocratico statale rendendolo più vicino alle imprese e alle necessità dei cittadini.