Lettera43.it - Valencia, il governatore Carlos Mazòn: «Commessi degli errori, non eluderò le mie responsabilità»

Leggi su Lettera43.it

della regione diflagellata dall’alluvione Dana, ha ammesso nell’audizione del 15 novembre davanti alle Corts regionali di aver compiutonella gestione dell’emergenza». «Nonle mie», ha detto, senza tuttavia annunciare le dimissioni. «Il popolono ha diritto di sapere perché i protocolli di emergenza non sono stati sufficienti per ridurre le conseguenze letali della peggiore inondazione registrata in Spagna e una delle peggiori catastrofi naturali in Europa, per questo il gruppo parlamentare del partito Popolare proporrà una commissione d’inchiesta nell’assemblea regionale per sapere cosa è accaduto», ha proseguito.Manifestanti chiedono le dimissioni deldi(Getty).Le proteste fuori dal palazzo dell’assemblea: in 300 chiedono le dimissioni diIl presidente della Generalitat era chiamato spiegare i ritardi nell’allerta del rischio estremo di inondazioni, data dal governo regionale alla popolazione il 29 ottobre almeno.