Facebook WhatsAppTwitter Un giovanedi 16è stato recentemente ricoverato all’IRCCS diin, un importante centro oncologico della Basilicata. Questa iniziativa, che ha suscitato grande attenzione, è stata attuata dall’assessorato regionale alla salute e dalla direzione generale delper offrire supporto e assistenza a chi, come il, affronta condizioni di salute gravi in un contesto estremamente difficile.L’assistenza sanitaria in contesti criticiIl ricovero del giovanerappresenta un passo significativo per garantire un accesso adeguato a cure sanitarie di qualità. Nella regione del Tigrai, in Etiopia, la guerra civile ha avuto effetti devastanti sulle strutture sanitarie, lasciando molti senza assistenza. Il dottor Pietro Venezia, medico volontario che ha segnalato il caso, ha messo in evidenza come la situazione attuale richieda un intervento immediato.