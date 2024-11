Ilrestodelcarlino.it - Torna la pista di ghiaccio. Ci sarà un arco luminoso

Verrà inaugurato domenica 1° dicembre il Villaggio di natale in Piazza Arringo. Al termine dell’avviso di gara redatto dal Comune finalizzato all’acquisizione di un progetto per l’ideazione, la realizzazione e la gestione delle iniziative durante tutte le festività, dall’inizio di dicembre fino all’Epifania, è stata l’associazione ‘Sportis Life’ di Roccaraso, in provincia dell’Aquila, ad aggiudicarsi l’incarico, valido per 3 anni con opzione per il quarto, a fronte di quattro proposte complessive pervenute. Anche quest’anno piazza Arringo accoglierà un villaggio natalizio nel segno della tradizione, ma con la novità di unche andrà ad arricchire l’immagine delladi pattinaggio. Secondo quanto già indicato nel bando comunale, l’allestimento e il disallestimento del villaggio di Natale dovranno deve essere effettuati entro il periodo dal 13 novembre al 17 gennaio.