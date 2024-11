Ilfattoquotidiano.it - TikTok Awards 2024, Alfa trionfa come Artista dell’anno, Eléna Hazinah è la miglior creator. Video dell’anno le promesse di matrimonio di Raissa Russi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Durante la cerimonia di premiazione della prima edizione italiana deisono stati incoronati dieci, scelti tra una rosa di 40 candidati con 1.8 milioni di voti raccolti dalla community. Il riconoscimento per la categoriaè stato, che si appresta a riprendere i suoi concerti nei palazzetti da domani, 16 novembre, con la tappa di Roma del “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato tour“.Per la categoria più ambita ossia quella dihatoche ha aperto il profilo sulla piattaforma quando era era una studentessa in scambio in America. “Grazie per questa opportunità, ancora stento a crederci. – ha dettomi ha letteralmente cambiato la vita e grazie alla meravigliosa community che tutti i giorni mi segue, oggi ho la possibilità di fare quello che amo e inseguire i miei sogni e di questo ne sono davvero grata.