Liberoquotidiano.it - Strappano la bandiera italiana, lo scempio di Torino: cosa mettono al suo posto sulla Mole "occupata"

Scene sconcertanti a, dove il No Meloni Day si è trasformato in violenza pura generalizzata. Oltre agli scontri di piazza tra i collettivi studenteschi, i centri sociali e i pro-Palestina con la polizia, con 15 agenti del reparto mobile finiti al pronto soccorso perché intossicati da un ordigno rudimentale "urticante", i manifestanti hanno assaltato anche laAntonelliana, uno dei simboli cittadini e luogo di cultura per eccellenza. In pieno delirio da guerriglia, i pro-Pal hanno anche sostituito lache sventolacon un altro tricolore, quello della Palestina. "LaAntonelliana è stata oggi presa di mira in occasione del corteo pro Palestina che ha attraversato le vie del centro di. Laè stata strappata, alcuni muri imbrattati e il personale addetto al museo è stato oggetto di violenza.