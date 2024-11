Gaeta.it - Sfratto dell’Associazione Mamme Antifasciste: nuove decisioni della Corte d’Appello di Milano

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La situazionedel Leoncavallo, storica realtà del centro sociale milanese, continua a destare attenzione. Il 10 dicembre 2024, un ufficiale giudiziario insieme agli avvocatiproprietà tenterà di eseguire unoche si protrae da anni. La recentissima decisionediha dato un nuovo impulso alla vicenda, con il Viminale condannato a risarcire la società proprietaria, la Orologiofamiglia Cabassi, per il mancato supporto alle operazioni di.Il contesto delloIl Leoncavallo è un centro sociale fondato negli anni ’80 a, conosciuto per la sua attività sociale e culturale. L’Associazioneha preso vita all’interno di questo spazio, ma il tempo trascorso non ha reso il suo status legale più sicuro.