Gaeta.it - Ritorna a Napoli “Il sabato della fotografia”: grandi autori raccontano la città

A, il "" fa il suo ritorno per la nona edizione, un'importante manifestazione dedicata al linguaggio fotografico. Questo evento, che si svolgerà nella Sala Assoli in Vico Lungo Teatro Nuovo, è curato da Pino Miraglia e organizzato dalla Casa del Contemporaneo. Il programma di quest'anno offre un ricco palinsesto di mostre, documentari e presentazioni audiovisive, visti attraverso gli occhi di celebri, sia nazionali che internazionali. Attraverso vari temi, il pubblico avrà l'opportunità di esplorare lacontemporanea, il fotogiornalismo e l'indagine sul territorio, permettendo così di vederein una luce diversa.e temi in evidenzaL'edizione di quest'anno si annuncia particolarmente interessante grazie alla partecipazione di nomi importanticome Olivo Barbieri, Uliano Lucas, Stefano Giaccone, Paola Agosti e altri ancora.