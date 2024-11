Gaeta.it - Riqualificazione arborea nel quartiere Ostiense: nuovo verde per Roma con 156 nuovi alberi

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’iniziativa del dipartimento di Tutela ambientale per ladelsegna un passo importante verso un ambiente urbano piùe sano. Con l’impianto di 156 alberature, il progetto contribuirà a rinnovare il patrimoniodella città, coinvolgendo tre strade principali. Le nuove piantumazioni, oltre a migliorare l’estetica della zona, giocheranno un ruolo cruciale nel contrastare il cambiamento climatico, offrendo ombra e migliorando la qualità dell’aria.Il piano di intervento in via Antonino PioIl progetto si è avviato con i lavori in via Antonino Pio, dove sono in programma 65esemplari di ligustro. La scelta di questa specie è stata attentamente valutata per le sue capacità di adattamento all’ambiente urbano.