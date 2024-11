Ilfoglio.it - Pazza idea: tasse più alte per gli studenti inglesi

Leggi su Ilfoglio.it

Dentro il secolare negozio di Ryder & Aimes, un gioiello della “Old Britannia” tutto in legno nel centro di Cambridge, c’è la fila di clienti ed è pure una tarda mattina di lunedì, non proprio l’orario commerciale migliore: vende divise e stemmi dei vari college, più tutta una serie di paraphernalia (oggetti e souvenir) a tema universitario. La bottega ha le vetrine proprio di fronte alla maestosa vetrata del King’s College, capolavoro dell’architettura gotica medievale inglese finito di edificare da Enrico VIII. E’ il re che fece la prima Brexit della storia, ma religiosa: lo scisma anglicano dalla Chiesa di Roma, per motivi dinastici (divorziare dalla moglie sterile). Secoli dopo, la Brexit, quella vera, avrebbe fatto scomparire glieuropei e i college piangerebbero miseria.