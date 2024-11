Lortica.it - Opocsoro

Benvenuti all’oroscopo del giorno, edizione del 15 novembre. Se cercate parole gentili e certezze, forse è meglio girare al largo, perché oggi le stelle hanno deciso di essere particolarmente spietate. Le verità scomode sono in agguato, pronte a smontare ogni illusione di perfezione. E allora, siete pronti a farvi un esame di coscienza? Ariete(21 marzo – 19 aprile)Ariete, oggi non ci sei proprio: la tua solita sicurezza ha lasciato il posto a un’ansia da prestazione che non ammetteresti nemmeno sotto tortura. Invece di continuare a fingere, prenditi una pausa. Non sei una macchina da guerra e, fidati, nessuno crede alla tua infallibilità. Toro (20 aprile – 20 maggio)Toro, oggi sei particolarmente attaccato alle tue piccole abitudini. Peccato che il resto del mondo non abbia nessuna intenzione di assecondarti.