Nuova Pescara | il progetto di piantumazione di 200mila alberi per ogni bambino nato

Facebook WhatsAppTwitter In vista della nascita dellacittà di, si prevede un ambiziosodiche prevedenuovinel corso dei prossimi cinque anni. Questo programma non solo riflette l’impegno ambientale della città, ma è anche volto a dare un’identità forte e duratura allacomunità che sorgerà entro il 2027. L’iniziativa è supportata dalla Legge 10-2013, che obbliga i sindaci a piantare un albero pero adottato, incoraggiando così una maggiore partecipazione della comunità.La legge 10-2013 e ladegliLa Legge 10-2013 rappresenta un’importante normativa volta a promuovere la forestazione urbana nelle città italiane con oltre 15.000 abitanti. In base a questa legge,sindaco è tenuto a piantare un albero pernascita o adozione avvenuta sul territorio di competenza.