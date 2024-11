Lanazione.it - Nuova apertura in centro: “Idoli” arriva in via San Martino

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 15 novembre 2024 – A volte non è soltanto l'amore a sbocciare, ma anche la voglia di mettersi in gioco e di costruire insieme unavita. Cristiana Cappelli e Luca Caviola, moglie e marito, hanno scelto di lavorare fianco a fianco nel loro negozio di abbigliamentoinaugurato a Pisa in via San85, con una cerimonia alla presenza del vicedirettore di Confcommercio Pisa Luca Franciosi, dell'assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini, Luca Favilli e Agnese Profeti, responsabile territoriale e referentestorico Confcommercio Pisa. ", specializzato in abbigliamento 0-16, accessori e idee regalo è già presente a Cascina dal 2021 e ora abbiamo deciso di raddoppiare l'attività cominciando insieme questaavventura" raccontano Cristiana Cappelli, già presidente di Confcommercio Cascina e Luca Caviola.