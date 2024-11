Ilfattoquotidiano.it - ‘Ndrangheta – Processo Gotha: 10 anni all’avvocato Giorgio De Stefano. I giudici: “Non promotore ma partecipe”

L’avvocatoDeè stato condannato a 10di carcere perché è undell’associazione mafiosa e non un capocosì come sospettato dalla Dda di Reggio Calabria nel maxi-”, nato da un’inchiesta condotta dal procuratore Giuseppe Lombardo che aveva delegato i carabinieri del Ros a indagare non solo sulle cosche reggine ma anche su quella che è stata definita dai pm la “struttura riservata della”. È questo il dato più rilevante della sentenza emessa dalla Corte d’appello dopo il rinvio disposto dalla Cassazione nel 2022 quando è stata annullata la condanna a 15e 4 mesi inflitta aDenel primod’appello celebrato con il rito abbreviato.Tornato a Reggio Calabria, il procedimento penale si è concluso, quindi, con quattro condanne rideterminate, tre assoluzioni piene e una prescrizione.