Thesocialpost.it - Milano, incendio in officina: fiamme per tutta la notte

Leggi su Thesocialpost.it

Un ampioha colpito, precisamente in via Lisiade Pedroni, dove a partire dalle 21:30 di ieri sera i Vigili del Fuoco hanno avviato un’imponente operazione per domare leche hanno interessato un’. Il rogo ha coinvolto l’intero edificio di due piani. Dieci persone sono state evacuate a causa del fumo, ma fortunatamente nessuno ha necessitato di cure ospedaliere.Leggi anche: Sardegna, Ignazio muore travolto da tre auto mentre attraversa la stradaPer garantire la sicurezza dell’area, sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di, supportati da un adeguato numero di veicoli: due autobotti, un mezzo di soccorso, due cisterne, un carro schiuma, un carro aria e un’autoscala. Sono in corso indagini per determinare le cause dell’.L'articoloinperlaproviene da The Social Post.