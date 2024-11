Linkiesta.it - Mentre Scholz rimane immobile, la Germania va verso il collasso

Leggi su Linkiesta.it

Le elezioni anticipate in, fissate per il 23 febbraio 2025, promettono un bagno di sangue per la Spd (Partito socialdemocratico), che nell’ultimo sondaggio Insa crolla a un 15,5 per cento, rispetto al 26,9 per cento ottenuto nel 2021. Ancora più drastico è il rischio di esclusione dal Bundestag dei liberali del Fdp (Partito liberale democratico), fermo al 4,5 per cento, e dunque sotto la soglia di sbarramento, dopo l’11,97 del 2021. Anche i Verdi risulterebbero in forte calo, con una perdita di cinque punti percentuali. Complessivamente, il sondaggio indica che i partiti della coalizione perderanno un catastrofico 23,1 per cento, il trentotto per cento dei voti ottenuti nel 2021.A guadagnare i voti persi dal governo si prevede che saranno la Cdu (Unione Cristiano-Democratica), stimata al trentadue per cento e, purtroppo, l’estrema destra della Afd (Alternative für Deutschland), data al diciotto per cento.