Lombardia lancia un voucher di 400 euro al mese per donne disoccupate che cercano lavoro

Facebook WhatsAppTwitter Un recente bando della Regionemira a sostenere leda oltre tre mesi o che hanno un impiego da meno di due mesi, facilitando il loro rientro nel mondo del. Questo supporto economico, conosciuto come ‘per leservizi di cura‘, offre un contributo mensile di 400a quegli individui che si confrontano con le spese per l’assistenza ai bambini. L’iniziativa è stata finanziata con un budget di 4 milioni die la sua presentazione è avvenuta sulla piattaforma dedicata ai bandi regionali.Obiettivi del programma e beneficiariIl bando è dedicato in modo specifico alleresidenti o domiciliate in. Può avvalersene chi, dopo un periodo di inattività o disoccupazione, ha trovato un posto dicon un contratto subordinato o parasubordinato della durata minima di sei mesi o chi ha avviato una partita IVA o un’impresa individuale.