L’inflazione torna a crescere +09% e il carrello della spesa si fa più pesante

Si va verso l’inverno con una ripresa del, seppure moderata, un rialzo dei prezzi dei beni essenziali e una contrazione delle esportazioni. Secondo i dati diffusi dall’Istata ottobre è risalita (+ 0,9%) e i prezzi delhanno subito un’accelerazione. Per l’export c’è stato un aumento su base mensile (settembre +1,3%) ma su base annua si è registrata una flessione, causata soprattutto dalla contrazionevendita di autoveicoli.A ottobre l'inflazione in Italia ha registrato un incremento su base annua dello 0,9%, rispetto al +0,7% del mese precedente. Dati che definiscono un quadro di stabilità su base mensile, ma mostrano segnali di ripresa inflazionistica in settori chiave, come quello alimentare. Particolarmente significativo è stato l’aumento dei prezzi del, che include beni alimentari, per la curacasa epersona.