La capitale del riciclo è qui Raccolta differenziata al top Gambassi è prima in Toscana

Cresce ancora lain, ma i progressi non sono omogenei e vedono la parte centrale della regione, nello specifico Firenze e Prato, rallentare.Anche se è proprio nel cuore dellail comune più ’ne’ di tutti:Terme con l’88,32% dinel 2023. I dati comunicati a livello regionale per il 2023, appunto, segnalano una quota distabile al 66,64%, in aumento dello 0,7% rispetto al 2022. Confortante il taglio di produzione di rifiuti urbani, scesi a 2,15 milioni di tonnellate e dell’1% nel complesso rispetto al 2022. Significativo è pure il calo del dato pro-capite di 6,6 chilogrammi per abitante, ma anche della parte nondei rifiuti di 23mila tonnellate. Tra le Province, si distingue come più virtuosa Lucca con il 77,48% di, percentuale stabile rispetto al 2022.