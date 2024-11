Ilgiorno.it - Il Pat costa 110mila euro al dì: "Regione aumenti le tariffe"

più di 110 milaal giorno il Pio Albergo Trivulzio, tra "personale, farmaci, gestione. Se vogliamo garantirne la vita devono entrarne di più", scandisce il commissario Francesco Paolo Tronca davanti a una commissione tricongiunta (Bilancio, Welfare e Partecipate) dalla quale l’argomento del debito milionario della Baggina, e del fondo immobiliare con Invimit immaginato da Tronca per ridurlo, era bandito. L’oggetto era invece la possibilità d’incrementare la quota sociale, che è a carico del Comune solo per gli indigenti, e con l’ultima convenzione sottoscritta a gennaio non solo col Pat ma con tutte le Rsa "è stata aumentata: 68,17al giorno per le persone con Alzheimer, 68 per i non autosufficienti totali e 65,8 per i parziali", dettaglia l’assessore al Welfare Lamberto Bertolè.