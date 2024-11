Terzotemponapoli.com - Il Napoli di Conte visto da Nicolas Amodio

Leggi su Terzotemponapoli.com

L’ex centrocampista delha rilasciato un’intervista al portale www.magazine.com, che riportiamo di seguito.–primo in classifica, credi che gli azzurri se la giocheranno per lo scudetto?“Dopo la sconfitta con il Verona, ilsi è ripreso alla grande. Gli azzurri hanno ottenuto dei buoni risultati in queste prime 12 partite. E’ ancora presto per parlare di scudetto ma sono certo che illotterà fino alla fine per il vertice. Chiaramente mi auguro che ilvinca lo scudetto”.Ilda Kim a Buongiorno– Buongiorno è più forte di Kim? “Buongiorno ha un potenziale incredibile, è una realtà, è un giocatore fortissimo che può crescere ancora tanto. Già oggi sta dando un contributo notevole. Può diventare più forte di Kim, anche se il coreano l’abbiamopoco a, ed è stato pure lui bravissimo, credo che Buongiorno abbia più potenziale di Kim”.