Highlights Bolelli Vavassori-Arevalo Pavic 3-6 6-3 3-10 Atp Finals Torino 2024 VIDEO

Leggi su Sportface.it

Ilcon glidi3-6 6-3 3-10, incontro valido per il Gruppo Bob Bryan sul veloce indoor dell’Inalpi Arena alle Atpdi. Al capolinea l’avventura alledella coppia azzurra, che ha però poco da rammaricarsi: il croato e il salvadoregno hanno dimostrato la loro superiorità da coppia numero uno al mondo, prendendosi con merito la vittoria e il pass per le semifinali. Di seguito ilcon i punti migliori dell’incontro.TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SEMIFINALIRISULTATI E CLASSIFICHEMONTEPREMI ATPSINGOLAREMONTEPREMI ATPDOPPIOCALENDARIO E COPERTURA TVREGOLAMENTO ATPjoPUNTI PER IL RANKING IN PALIOLE PARTITE E GLI ORARI GIORNO PER GIORNOPROGRAMMA ATPSULLA RAITELECRONISTI RAI E SKY3-6 6-3 3-10, Atp) SportFace.