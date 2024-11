.com - Ghali, il video annuncio del concerto evento Gran Teatro a Milano nel 2025

annuncia ildial FieraLive nel, i bigliettiSe il– Live 2024, dopo aver attraversato i principali palazzetti italiani a colpi di sold out, si avvia alle battute finali con l’ultimode show da tutto esaurito stasera all’Unipol Forum dipensa già alsorprendendo i fan con una nuova data per il prossimo settembre.Annunciato oggidi, il nuovo speciale appuntamento -prodotto da Vivo Concerti– con la musica di, il suo immaginario poetico e il suo mix di culture ed estetiche, in programma il 20 settembre– FieraLive. I biglietti saranno disponibili su www.vivoconcerti.com dalle ore 14:00 di lunedì 18 novembre, e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11:00 di sabato 23 novembre.