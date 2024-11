Gaeta.it - Fiumicino si stringe attorno alla scomparsa della dottoressa Oriana Scatolini: un lutto profondo per la comunità

Facebook WhatsAppTwitter Ladisi appresta a dire addio, figura molto amata e rispettata nel settoresanità locale. La professionista, che ha ricoperto ruoli significativi nella salute pubblica e nella medicina di base, ha lasciato un’eredità di dedizione al servizio, creando unvuoto nel cuore dei suoi pazienti e colleghi.La carriera professionale diha dedicato la sua vita al benesseresua, cominciando come medico volontario presso l’Università di Roma, all’interno del Centro Oncologico diretto dal Prof. Castelli. La sua passione per la medicina la portò a diventare un punto di riferimento nel settore, esercitando come medico di base fino al 1977. Dopo quel periodo, è stata eletta direttrice del laboratorio di analisi cliniche, dove ha continuato a operare con grande competenza e dedizione.