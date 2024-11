Lanazione.it - Eurochocolate fa dolce Perugia. Occasione ghiotta per il turismo

"Abbiamo vinto la sfida di destagionalizzare ila novembre ae in Umbria". Eugenio Guarducci, ideatore e organizzatore di, guarda con entusiasmo alla trentesima edizione dellakermesse che, dopo un’assenza di 5 anni, torna in centro a, da oggi a domenica 24 novembre. Sarà un’edizione speciale che rimette in moto il tradizionale effetto moltiplicatore per la città con un forte impatto economico e turistico sull’intero territorio. I due week-end da tempo registrano il tutto esaurito nelle strutture alberghiere ed extralberghiere del Perugino e vanno a gonfie vele anche nell’Assisano e nel Trasimeno mentre ristoranti, bar e attività commerciali si preparano all’impatto dei golosi da tutta Italia. "Considerando la tendenza al last minute, si va dritti verso il tutto esaurito", commenta Guarducci.