Iltempo.it - Crollo delle temperature record per novembre: "A Roma 2 gradi". I giorni gelidi

Dopo settimane di tempo mite arriva una decisa sterzata fredda. "Minime inverticale su gran parte del Paese, gelate al Nord e su alcune aree del Centro", afferma Antonio Sanò, fondatore del sito IlMeteo.it, "in alcune zone dell'Italia le minime, in discesa libera, sfioreranno per un paio divaloria metà". La Capitale è tra le città interessate. "con una minima di 2°C raggiungerà il valore più basso degli ultimi 12 anni nella seconda decade, mentre ilrimarrà ben lontano: il 18del 1981 si scese a -3,2°C a Ciampino, ma allora era tutto un altro clima, prima del riscaldamento globale". Anche a Firenze si registreranno per 48 ore minime vicine allo zero nelle zone periferiche della città, mentre su tutta la Pianura Padana gelate diffuse imbiancheranno il paesaggio dal Veneto al Piemonte.