Con le aggressioni ai medici c’entrano anche i vertici della sanità

di Fiore IsabellaLa reazionepolitica e delle istituzioni alla brutale violenza di cui è stato vittima il dottor Rosarino Procopio, primario facente funzione del pronto soccorso dell’ospedale di Lamezia Terme, è stata unanime. E non poteva non essere così! La violenza come metodo per avere risposte ai propri bisogni (negli ospedali, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, negli stadi e per le strade) non è un mezzo per affermare la convivenza civile ma solo per ferirla mortalmente.Certo i potentiterra che si dilettano, con macabra perseveranza, a considerare atti necessari le guerre di aggressione e le stragi per vendetta (vedi i 40mila e passa morti di Gazza) non possono elevarsi a censori del giovane lametino che, ignaro del valore ecologicocomunicazione attraverso la parola, piomba in un pronto soccorso col manganello in mano.