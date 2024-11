Lettera43.it - Commissione Ue, Mattarella riceve Fitto: «Il suo ruolo importante per l’Italia»

Leggi su Lettera43.it

Sulla partita delle nomine Ue, in stallo a causa dei veti incrociati su Raffaelee Teresa Ribera, è intervenuto anche Sergio. Il presidente della Repubblica ha infatti ricevuto al Quirinale il commissario europeo e vicepresidente esecutivo designato per, formulandogli gli auguri per l’affidamento dell’incarico – cosìper il nostro Paese – assegnatogli dalla presidente Ursula Von der Leyen. Lo ha reso noto il Colle.Meloni: «Schlein dica qual è la posizione del Pd su»Sulla nomina diosteggiata dai Socialisti europei (di cui fa parte il Partito democratico italiano) si è esposta anche la premier Giorgia Meloni. «Da giorni chiedo alla segretaria del Pd di dire quale sia la posizione ufficiale del suo partito e non riesco ad avere una risposta.