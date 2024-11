Quotidiano.net - Chi è Tulsi Gabbard, la fedelissima di Trump alla guida dell’intelligence. E quelle sue dichiarazioni filorusse

Roma, 15 novembre 2024 – Le nomine della squadra di governo di Donaldcontinuano e continuano ad essere controverse. Tra i suoi fedelissimi, il tycoon ha sceltocome direttricenazionale. Ex deputata democratica delle Hawaii, ha cambiato casacca negli ultimi anni, divenendo una strenua sostenitrice di The Donald e una figura di spicco nei media conservatori. Le posizioni più controverse e problematiche diriguardano la Russia e il conflitto in Ucraina. Fin dall’inizio della guerra, l’ex democratica ha commentato su suoi profili social l’andamento delle operazioni militari, dimostrando ammirazione per il presidente russo Vladimir Putin e sostenendo le posizioni di Mosca. Il tutto condito da disinformazione e teorie del complotto. (FILES) Former Congressmanspeaks during a general session of the Conservative Political Action Conference (CPAC) in National Harbor, Maryland, on February 22, 2024.