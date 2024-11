Quifinanza.it - Bosch cede le attività italiane di Edim e licenzia 160 lavoratori

Leggi su Quifinanza.it

L’azienda multinazionale tedescavenderà ledella sua controllata, concentrate soprattutto nel Nord Italia. L’azienda sta cercando un compratore, ma questo non impedirà i 160 esuberi previsti, come hanno annunciato i sindacati dopo una riunione della direzione aziendale distessa.si occupa soprattutto della produzione e della lavorazione di alluminio pressofuso. Occupa in tutto 360 persone, quindi gli esuberi annunciati dacolpiranno quasi un dipendente dell’azienda su due. La decisione di vendere la fabbrica è legata anche alla crisi di, derivata dal rallentamento del mercato dell’auto.vende gli stabilimenti italiani diDue impianti nel Nord Italia rischiano di subire ilmento di una parte consistente dei propri dipendenti.